Отменены 12 тысяч рейсов: в США ждут «ледяного шторма десятилетия»

Власти 18 штатов ввели чрезвычайное положение в связи с угрозой экстремальных морозов и обильных осадков.
Ян Брацкий 25-01-2026 02:17
© Фото: SecDuffy/Х © Видео: joey_frascati/Х

Более 12 тысяч авиарейсов в США отменены из-за надвигающегося «ледяного шторма десятилетия». Об этом сообщает специализированный портал FlightAware. По прогнозам, снежная буря затронет чуть ли не половину населения страны.

На фоне таких новостей, власти 18 штатов ввели чрезвычайное положение в связи с угрозой экстремальных холодов и обильных осадков. Во многих супермаркетах стремительно пустеют полки, люди в панике пытаются запастись продуктами и предметами первой необходимости на несколько суток вперед.

Как сообщает телеканал ABC News, удар стихии ждут от Техаса до Нью-Йорка. На этой территории столбики термометров могут опуститься ниже ноля градусов. Президент США Дональд Трамп призвал соотечественников и экстренные службы готовиться к рекордным морозам и бурям.

Ранее серьезные сбои в работе аэропортов в Штатах произошли во время Рождества. Непогода затронула Филадельфию, Атланту, Балтимор, Орландо, Детройт, Чикаго и другие города. Из-за неблагоприятных погодных условий множество рейсов были отменены и в соседней Канаде.

