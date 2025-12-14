МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США из-за бури отменили и задержали более 10 тысяч авиарейсов

Коллпас случился во время Рождества, когда в стране наблюдается пик авиаперелетов.
Владимир Рубанов 28-12-2025 06:21
© Фото: Winston Zhou XinHua, Global Look Press

На США и Канаду обрушился мощный буран, который вызвал массовые задержки и отмены авиарейсов. В Соединенных Штатах на фоне снегопада отменено более 10 тысяч рейсов, сообщает FlightAware. По данным телеканала CBS, метеорологические предупреждения различного уровня охватили свыше 20 миллионов жителей.

Непогода разыгралась на обеих побережьях США. В Нью-Йорке в некоторых местах высота снежного покрова достигала 25 сантиметров. Это привело к перебоям в работе аэропортов Ла-Гуардия, Джона Кеннеди и Ньюарк. В этих аэропортах 27 декабря отменили и задержали 29%, 32% и 16% рейсов соответственно.

Серьезные сбои в работе аэропортов произошли во время Рождества, когда в США наблюдается пик авиаперелетов. Это затронуло Филадельфию, Атланту, Балтимор, Орландо, Детройт, Чикаго и другие города. Из-за неблагоприятных погодных условий множество рейсов было отменено и в Канаде (Торонто, Монреаль, Ванкувер).

Буря связана с возвращением явления Ла-Нинья, пишет Bloomberg. Так называют процесс снижения температуры воды в океане, влияющий на климат и вызывающий природные катаклизмы.

