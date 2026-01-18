Минтруд увеличит пособие по безработице до 15 886 рублей

С первого февраля максимальный размер пособия по безработице после индексации составит 15 886 рублей в месяц. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты. Ранее в ведомстве напомнили об индексации более 40 различных выплат на 5,6% с февраля.

«С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице, как и другие социальные выплаты, будет увеличен на 5,6% и составит 15 886 рублей в месяц», - сообщили РИА Новости в Минтруде.

Сегодня безработным россиянам в кадровых центрах доступны свыше 30 сервисов и услуг по подбору профессии и ускорению процесса трудоустройства. Это и различные программы переобучения и возможность повысить свою квалификацию по наиболее востребованным специальностям. На помощь вправе рассчитывать не только соискатели, но и те, кто желает сменить место своей работы.

В конце прошлого года президент Владимир Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в стране. Она составляет всего 2,2 процента. Глава государства напомнил, что данный показатель был зафиксирован в сентябре и является беспрецедентным не только для отечественной, но и мировой экономики.