Путин: в России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы - 2,2%

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет!», рассказал о том, что в РФ наблюдается рекордно низкий уровень безработицы - 2,2%. По словам российского лидера, данный показатель, зафиксированный в сентябре этого года, является беспрецедентным не только для отечественной экономики, но и для общемировой.

«Так у нас сохраняется рекордно низкий уровень безработицы - 2,2%. Причем этот показатель является низким не только для России, но и для большинства крупнейших экономик мира», - заявил президент.

Путин также прокомментировал ряд важных экономических вопросов и рассказал о планах вывести сотрудничество с Китаем и Индией на качественно новый уровень.