Рябков подтвердил приглашение Трампу посетить Россию

Президент США Дональд Трамп во время российско-американского саммита в Анкоридже получил приглашение посетить Россию. Об этом рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Однако, по словам дипломата, пока это предложение не получило дальнейшего развития. Замглавы МИД отметил, что Москва твердо придерживается своей позиции: сначала вырабатывается содержание, а потом определяется место встречи.

Саммит на высшем уровне России и США прошел в ночь на 16 августа по московскому времени в Анкоридже (штат Аляска). Трамп поблагодарил российского лидера за встречу и выразил надежду на новую встречу в ближайшее время. В ответ Путин предложил провести ее в Москве. Американский президент назвал это предложение интересным и сказал, что это вполне возможно.

Ранее, в феврале 2025 года, Путин уже приглашал Трампа в Россию. В тот же период российский президент сообщил о готовности принять американских представителей для обсуждения ситуации на Украине. 11 февраля Россия передала США гражданина США Марка Фогеля, который был осужден за контрабанду наркотиков. В связи с этим событием в Москву впервые прибыл спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

После первой встречи в 2025 году Путин несколько раз принимал Уиткоффа в Москве. Седьмая по счету встреча спецпосланника президента США с российским лидером прошла в ночь на 23 января 2026 года. В ней также приняли участие зять Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум.