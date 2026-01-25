Глава Североморска: прогнозы по бесперебойной подаче света делать сложно

Ситуация с энергоснабжением в Североморске продолжает оставаться сложной, сообщил «Звезде» глава ЗАТО Владимир Евменьков. Пока в полном объеме подачу света не восстановили. Приоритет отдается социальным объектам.

«Котельные все работают в штатном режиме, тепло подается во все дома. Но ради этого приходится чем-то жертвовать, поэтому ресурсники принимают решения об отключении от электроснабжения многоквартирных домов. Понятно, что люди вышли из комфортного, привычного ритма жизни. Чтобы минимизировать негативные последствия, со вчерашнего дня работают пункты помощи населению, куда люди могут прийти с детьми, без детей, зарядиться, покушать, отдохнуть», - рассказал глава муниципального образования.

По его словам, прогнозы о восстановлении подачи электричества делать сложно. Авария произошла не на территории Североморска. Город получает генерацию, но не в нужном объеме. Работы по восстановлению активно ведутся.

В Североморске после обрушения пяти опор ЛЭП 23 января из-за снегопада, гололеда и ветра энергоснабжение частично восстановлено по сменному графику. Электроэнергия подается чередующимися периодами по 4-5 часов. Ключевые объекты (котельные, больницы) запитаны без перерывов. Жители могут обратиться в пункты временного размещения в школах с горячим питанием.

Обрушение произошло в 7 км от Мурманска на ЛЭП, обеспечивающих город и базу Северного флота. Непогода привела к ледовым отложениям на проводах и опорах. Возбуждено уголовное дело по качеству обслуживания сетей.

«Россети Северо-Запад» доставили новые опоры из Карелии и Ленинградской области. Собрано две опоры. В работе используются вездеходы, экскаваторы и вертолет из-за удаленности места аварии. Корабли Северного флота перешли на автономное питание, введен режим ЧС для привлечения ресурсов.