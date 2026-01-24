Мошенники вымогают деньги в Бельгии, выдавая себя за короля

В Бельгии действуют мошенники, выдающие себя за короля Филиппа. Они занимаются вымогательством денег у членов королевской семьи, высокопоставленных иностранных чиновников и предпринимателей, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на федеральную прокуратуру страны.

Злоумышленники используют электронные письма, телефонные звонки и видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, чтобы выдавать себя за короля Филиппа и вымогать деньги у своих жертв. Они тщательно выбирают свои цели, учитывая их связи с бельгийской королевской семьей.

С начала 2025 года мошенники начали использовать электронную почту, телефонные звонки и мессенджеры, представляясь самим бельгийским монархом, главой его администрации или главой бельгийской военной разведки. Они утверждали, что собирают деньги на выкуп бельгийских журналистов, якобы удерживаемых в Сирии.

Мошенники связывались в основном с иностранными представителями и состоятельными бельгийскими семьями, близкими к королевской. Большинство потенциальных жертв быстро распознали обман, и только в одном случае злоумышленникам удалось получить деньги.

В январе 2026 года бельгийские правоохранительные органы зафиксировали новую волну активности мошенников. На этот раз они связывались с бельгийскими бизнесменами, предлагая им ссылку на «видеособеседование» с королем. Бельгийские правоохранители считают, что эти «видео» были созданы с помощью искусственного интеллекта.

После «видеособеседования» некоторые предприниматели получали поддельные приглашения на несуществующий гала-ужин с просьбой о пожертвовании или даже о спонсорстве. Это мероприятие, конечно, никто не организовывал. В результате этих инцидентов прокуратура Бельгии и специализированные службы федеральной полиции начали расследование.

Ранее в МВД назвали пять главных признаков звонка от мошенников. Следует проявлять осторожность, если вам предлагают бонусы и подарки от банка или обещают компенсации. Также не стоит соглашаться на предложения об отмене или оформлении кредита, а также о блокировке банковской карты.