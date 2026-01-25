Расчеты войск беспилотных систем Тульских десантников сорвали ротацию ВСУ и подвоз материальных средств к линии боевого соприкосновения в Сумской области. Операторы FPV-дронов на современных беспилотных комплексах ведут круглосуточный мониторинг обстановки в ближайших тылах противника.

Выполняя боевые задачи в режиме «свободной охоты», операторы БПЛА оперативно уничтожают самые разнообразные цели: скопление пехоты, бронетехнику и квадроциклы, роботизированные системы и укрепления противника.

В очередной раз, получив данные разведки, были обнаружены и своевременно поражены квадроциклы с личным составом ВСУ, пытавшиеся провести ротацию на передовых позициях и доставить топливо, боеприпасы и продовольствие боевикам киевского режима. В результате профессиональных действий подразделений беспилотных систем ВДВ ротация подразделений ВСУ на данном участке фронта была сорвана.

Ранее операторы ударных дронов поразили украинский бронеавтомобиль «Казак» вместе с боевиками в Сумской области. Также операторы дронов-камикадзе уничтожили бронетранспортер М113 американского производства, пикап и квадроцикл противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.