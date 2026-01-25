МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты FPV-дронов устроили облаву на ВСУ в Сумской области

Дроноводы уничтожили квадроциклы с личным составом ВСУ, пытавшиеся провести ротацию на передовых позициях и доставить туда топливо, боеприпасы и продовольствие.
25-01-2026 05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты войск беспилотных систем Тульских десантников сорвали ротацию ВСУ и подвоз материальных средств к линии боевого соприкосновения в Сумской области. Операторы FPV-дронов на современных беспилотных комплексах ведут круглосуточный мониторинг обстановки в ближайших тылах противника.

Выполняя боевые задачи в режиме «свободной охоты», операторы БПЛА оперативно уничтожают самые разнообразные цели: скопление пехоты, бронетехнику и квадроциклы, роботизированные системы и укрепления противника.

В очередной раз, получив данные разведки, были обнаружены и своевременно поражены квадроциклы с личным составом ВСУ, пытавшиеся провести ротацию на передовых позициях и доставить топливо, боеприпасы и продовольствие боевикам киевского режима. В результате профессиональных действий подразделений беспилотных систем ВДВ ротация подразделений ВСУ на данном участке фронта была сорвана.

Ранее операторы ударных дронов поразили украинский бронеавтомобиль «Казак» вместе с боевиками в Сумской области. Также операторы дронов-камикадзе уничтожили бронетранспортер М113 американского производства, пикап и квадроцикл противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #бпла #ВСУ #ротация #сумская область #Тульские десантники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 