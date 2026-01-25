МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Meta* обвиняют в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp

Группа граждан из различных стран подала иск в окружной суд в Сан-Франциско, утверждая, что компания хранит содержание переписок пользователей, а ее сотрудники могут свободно получать к ней доступ.
Сергей Дьячкин 25-01-2026 11:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Компанию Meta* обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на судебный документ.

«Международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, Inc.*», - говорится в материале агентства.

Истцы утверждают, что компания делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера WhatsApp. Агентство отмечает, что речь идет о технологии сквозного шифрования. За счет которой, как утверждал владелец мессенджера, обеспечивается доступ к переписке только для тех, кто в ней участвует, пишет RT.

Инициаторы судебного разбирательства заявляют, что, на самом деле, компания хранит содержание переписок. Ее сотрудники могут свободно получать к ней доступ. Среди тех, кто подал иск - граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР.

Иск был подан в окружной суд США в Сан-Франциско. По утверждениям агентства, в компании назвали обвинения «пустой фантазией». Однако там пообещали принять ответные шаги против истцов.

Ранее в Роскомнадзоре РФ заявили, не видят оснований для снятия ограничений с мессенджера WhatsApp. В ведомстве ставили условие, чтобы мессенджер устранил выявленные нарушения российского законодательства, однако этого не происходит. Тогда в Роскомнадзоре рассказали о поэтапном введении ограничений для того, чтобы у россиян была возможность постепенно перейти на другие платформы для общения и работы.

Глава комитета Госдумы по информационной политике и технологиям Сергей Боярский в беседе со «Звездой» предупредил, что перспектива корректной работы мессенджера стремится к нулю. Заявления представителя компании-владельца о том, что она намерена «бороться за своих пользователей» в России глава комитета считает «игрой на публику».

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#мошенничество #мессенджер #иск #Переписка #Шифрование #информационные технологии #приватность #личная информация
