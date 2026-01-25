Уметь все и сразу: на полигоне ЮВО показали, как готовят штурмовиков

Багги еще только входит в вираж, а внимание водителя переключается уже за следующий поворот. Обзор пути - на несколько шагов вперед. Этому учат штурмовиков на курсах вождения мотовездеходов - «прочитать» дистанцию и выбрать оптимальный маршрут.

«Конечно, нужно думать на десять шагов вперед, как и куда проехать, где какие выбоины, где ямы. Вдруг какие-то обломки, боеприпасы могут встретиться на дороге», - рассказывает инструктор.

Случается и такое, что дорога сама тебя выбирает. К примеру, единственно возможный путь - в объезд минных полей. Даже если он совсем разбитый и, на первый взгляд, кажется непреодолимым - для багги нет непроходимых маршрутов.

Дистанция для мотовездеходов - это даже не какой-то конкретный отрезок трассы. Это любой участок, все что, мы вокруг видим. Везде эти мотовездеходы проедут - вскарабкаются на крутой склон, пройдут и заболоченные места. И, конечно, могут хорошенько, как следует разгоняться по прямой. Главное крепче держаться.

Деревянные лабиринты на полигоне Южного военного округа - своеобразный тренажер для штурмовых групп. Здесь боевые «двойки» и «тройки» отрабатывают тактику ближнего боя. Там, где под натиском штурмовых групп уйти невозможно, противник пытается спрятаться. Чтобы это не допустить - проводят зачистки. Дворы и дома, чердаки и подвалы. Проверяют каждый метр.

«Везде были бои. непосредственно в городских застройках были бои. Тяжелые, одни из самых тяжелых боев - это городские бои, где комнаты, квартиры, многоэтажки, входы в подъезды, в подвальные помещения, катакомбы и так далее, то есть на это и аспект», - объясняет инструктор по тактической и боевой подготовке с позывным Моряк.

Бывший командир ракетного катера стал инструктором по боевой подготовке. Позывной «моряк» получил за службу на флоте. Кроме нее - за плечами огромный багаж штурмовых операций в зоне СВО. Артемовск, Часов Яр, Константиновка, Попасная. Теперь знания передает новичкам.

На каждую дисциплину - свой опытный инструктор. Так тренируют контрактников по особой программе - для штурмовых подразделений. После прохождения курса интенсивной подготовки каждый боец становится настоящим универсалом. Уверенно управлять техникой, метко стрелять из разных видов оружия, владеть тактикой штурмовых действий, зачищать территорию, закрепляться на позиции и организовать оборону. Уметь все и сразу. Новый курс боевой подготовки для контрактников уже внедряют на полигонах Южного военного округа.