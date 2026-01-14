Подразделения морской пехоты группировки войск «Центр» провели учебные занятия с применением боевых патронов на одном из полигонов в Донецкой Народной Республике. О ходе занятий рассказала корреспондент Лана Иден в своем репортаже.

Тренировки проводились в условиях, максимально приближенных к боевым, с использованием бронетехники, дымовых завес и штатного вооружения. Подразделения действовали малыми тактическими группами - в двойках и тройках, отрабатывая взаимодействие при наступлении.

«В данный момент мы занимаемся высадкой десанта в лесополосе, штурмуем лесополосу. Как в двойках, так же и в тройках», - рассказал командир роты с позывным Отец.

Командиры подразделений отмечают, что подобные тренировки необходимы для поддержания постоянной готовности личного состава к выполнению задач. Отдельное внимание уделялось действиям при высадке с бронетранспортера, а также огневой поддержке пехоты с использованием вооружения БТР.

В рамках занятий также отрабатывались меры противодействия угрозам с воздуха. Военнослужащие знакомились с особенностями работы беспилотных летательных аппаратов и отрабатывали действия при их обнаружении, включая стрельбу по низколетящим целям на полигоне.

«Они видят, что это такое. Они слышат звук, как он летает. Они даже сбивают у нас их на полигоне. С автоматов, с ружей», - пояснил командир роты с позывным Ярмул.

Морская пехота группировки «Центр» действует на Красноармейском направлении. В районе ряда населенных пунктов продолжаются боевые действия, в том числе отражение контратак и продвижение подразделений на отдельных участках.

«Было принято решение, что я буду штурмовать. Взяли пару пленных. Ну, и самое интересное, наверное, это было отражать накаты противника», - поделился заместитель командира батальона с позывным Газель.

Подготовка личного состава проводится с учетом текущей обстановки и опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Также в сюжете показаны образцы трофейного вооружения и экипировки, захваченные в ходе боевых действий. В том числе - от одного из основных противников на Красноармейском направлении - 14-ой бригады ВСУ.

«Насчет 14-й бригады ВСУ, она входит в первый корпус состава "Азова"*. Это которые в районе "Азовстали" остались, кто не успел в плен сдаться. Сформировали из самых отбитых таких людей, националистов», - сказал врио заместителя командира штурмовой роты с позывным Матроскин.

Отмечается, что тренировки с применением боевых патронов остаются регулярной частью подготовки подразделений морской пехоты в зоне СВО.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.