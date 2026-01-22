МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России утвердили план «цифровой зрелости» до 2030 года

Власти ожидают, что это повысит эффективность управления и даст положительный социальный, экономический и экологический эффект.
Ян Брацкий 22-01-2026 04:04
© Фото: IMAGOZoonar.comIan Iankovskii, www.imago-images.de, Global Look Press

Россия должна добиться «цифровой зрелости» в ключевых отраслях экономики к 2030 году. Об этом говорится в утвержденном правительством «Едином плане по достижению национальных целей развития». Особое внимание в нем обращено на сферы государственного управления, здравоохранения и образования.

Достигать заявленных целей власти планируют за счет автоматизации процессов через единые цифровые платформы, основу которых составят искусственный интеллект, технологии обработки большого количества данных и машинное обучение, пишет Life.

Согласно плану, уже в следующем году уровень «цифровой зрелости» должен составлять 67%. Среди заявленных мер - переход на российское программное обеспечение, автоматизация процессов за счет ИИ, обучение сотрудников и цифровизация внутренних процессов компаний и организаций.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россию ждет технологических прорыв в ближайшем будущем. По прогнозам главы государства, использование ИИ будет замещать не только отдельных сотрудников, но и создавать новые рабочие места. Президент напомнил, что искусственный интеллект автоматизирует решение огромного числа задач. По его мнению, эти технологии гораздо более прорывные, чем даже освоение космоса.

