В России утвердили план «цифровой зрелости» до 2030 года

Россия должна добиться «цифровой зрелости» в ключевых отраслях экономики к 2030 году. Об этом говорится в утвержденном правительством «Едином плане по достижению национальных целей развития». Особое внимание в нем обращено на сферы государственного управления, здравоохранения и образования.

Достигать заявленных целей власти планируют за счет автоматизации процессов через единые цифровые платформы, основу которых составят искусственный интеллект, технологии обработки большого количества данных и машинное обучение, пишет Life.

Согласно плану, уже в следующем году уровень «цифровой зрелости» должен составлять 67%. Среди заявленных мер - переход на российское программное обеспечение, автоматизация процессов за счет ИИ, обучение сотрудников и цифровизация внутренних процессов компаний и организаций.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россию ждет технологических прорыв в ближайшем будущем. По прогнозам главы государства, использование ИИ будет замещать не только отдельных сотрудников, но и создавать новые рабочие места. Президент напомнил, что искусственный интеллект автоматизирует решение огромного числа задач. По его мнению, эти технологии гораздо более прорывные, чем даже освоение космоса.