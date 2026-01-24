В МВД назвали пять главных признаков звонка от мошенников

Просьбы перевести деньги на «безопасный счет» или продиктовать реквизиты банковской карты однозначно указывают на действия мошенников. Об этом рассказали в МВД России.

В ведомстве назвали пять основных признаков, указывающих, что звонок исходит от мошенников. Кроме указаний о переводе средств на «безопасный счет» это просьбы продиктовать, ввести на сайт реквизиты банковской карты.

Помимо этого, на действия злоумышленников могут указывать предложения получить бонусы и подарки от банка, а также различные компенсации. Не стоит доверять и предложениям отменить или взять заявку на кредит, заблокировать банковскую карту.

Как объяснили в МВД, киберпреступники также активно используют предложения перейти по ссылке для «оформления безопасной сделки» либо для доставки, при покупке или продаже товаров в интернете. Правоохранители напомнили, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. На любую информацию стоит быть настроенными критически.

Ранее эксперт Алла Храпунова напомнила в беседе со «Звездой», что в 2025 году большую часть мошеннических уловок составили схемы, связанные с налоговой службой. Специалист рассказала, что мошенники в телефонных разговорах представляются сотрудниками налоговых, начинают рассказывать или же о неуплате налогов, недоплате налогов, о каких-то штрафах, которые были начислены. Дальше говорится, что человек якобы должен явиться на прием в налоговую, а для этого он должен сообщить код, который придет в СМС.