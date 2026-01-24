МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МВД назвали пять главных признаков звонка от мошенников

Предложения получить бонусы, подарки или компенсации от банка однозначно указывают на действия злоумышленников.
Сергей Дьячкин 24-01-2026 06:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Просьбы перевести деньги на «безопасный счет» или продиктовать реквизиты банковской карты однозначно указывают на действия мошенников. Об этом рассказали в МВД России.

В ведомстве назвали пять основных признаков, указывающих, что звонок исходит от мошенников. Кроме указаний о переводе средств на «безопасный счет» это просьбы продиктовать, ввести на сайт реквизиты банковской карты.

Помимо этого, на действия злоумышленников могут указывать предложения получить бонусы и подарки от банка, а также различные компенсации. Не стоит доверять и предложениям отменить или взять заявку на кредит, заблокировать банковскую карту.

Как объяснили в МВД, киберпреступники также активно используют предложения перейти по ссылке для «оформления безопасной сделки» либо для доставки, при покупке или продаже товаров в интернете. Правоохранители напомнили, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. На любую информацию стоит быть настроенными критически.

Ранее эксперт Алла Храпунова напомнила в беседе со «Звездой», что в 2025 году большую часть мошеннических уловок составили схемы, связанные с налоговой службой. Специалист рассказала, что мошенники в телефонных разговорах представляются сотрудниками налоговых, начинают рассказывать или же о неуплате налогов, недоплате налогов, о каких-то штрафах, которые были начислены. Дальше говорится, что человек якобы должен явиться на прием в налоговую, а для этого он должен сообщить код, который придет в СМС.

#в стране и мире #банковская карта #интернет #МВД РФ #Мошенники #Телефон #киберпреступники #схемы обмана
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 