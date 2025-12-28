Захарова назвала финских политиков лидерами года по неадекватным заявлениям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала финских политиков лидерами по неадекватным заявлениям в 2025 году. Об этом она рассказала РИА Новости.

«По степени неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз победили», - сказала Захарова.

Слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что страна победила СССР в 1944 году она назвала «квинтэссенцией глупости, подлости и лжи». При этом Захарова обратила внимание на то, что по факту Финляндия во время Второй мировой войны не могла определиться, чью сторону занять.

Ранее Стубб призвал Европу готовиться к миру на Украине на российских условиях. Он также добавил, что Европе будет трудно переварить такое положение дел.