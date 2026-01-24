МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минпрос подготовил проект о блокировке готовых домашних заданий в Сети

Сейчас документ проходит педагогическую экспертизу.
Владимир Рубанов 24-01-2026 22:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министерство просвещения России разработало законопроект о блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий. Об этом сообщает ТАСС. Сейчас документ проходит педагогическую экспертизу.

Проект закона предусматривает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) для ЕГЭ и ОГЭ, а также готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, будет запрещена публикация заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением случаев, когда данные непосредственно содержатся в этих материалах.

Новые меры направлены на защиту образовательного процесса от использования готовых решений, а также на повышение мотивации школьников к самостоятельной работе. Планируется, что в случае обнаружения на сайтах готовых решений доступ к ним будет быстро блокироваться Роскомнадзором.

В министерстве подчеркнули, что предлагаемые меры носят целевой характер. Они не предполагают полного запрета на все вспомогательные материалы. Официальные данные из учебников, включая их электронные версии, а также задания и решения, опубликованные организаторами всероссийских олимпиад школьников (ВсОШ), будут разрешены для размещения.

Ранее Минпросвещения разработало обновленную версию федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для учащихся 10-11 классов. Он устанавливает единые требования к образовательной программе старшеклассников и вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

