Минпросвещения представило новый стандарт обучения для 10-11-х классов

Министерство просвещения Российской Федерации представило обновленный федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для учащихся 10-11-х классов. Документ вводит единые требования к образованию старшеклассников и должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

Согласно новому стандарту, школьники будут обязаны осваивать минимум 13 учебных предметов (ранее 11), из которых не менее двух - на углубленном уровне (вместо трех ранее). Общий объем учебных часов за два года обучения составит от 2312 до 2516 часов, что соответствует не более 37 часам в неделю.

Особое внимание уделено профильному обучению: сохранится шесть основных профилей, но школы получат возможность создавать узкоспециализированные классы - физико-математические, литературно-исторические, медицинские, инженерные, психолого-педагогические и даже агротехнологические. Образовательные организации смогут самостоятельно инициировать такие классы в зависимости от потребностей региона и интересов учеников.

В стандарт также включены современные модули по искусственному интеллекту, машинному обучению и анализу больших данных, а каждый ученик должен быть обеспечен как минимум одним словарем по русскому языку в печатной или электронной форме. Установлены строгие требования к оснащению кабинетов химии, биологии и физики для проведения практических занятий.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал «Звезде», что в настоящее время ведомство не видит оснований изменять сроки обучения в школах.