Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выразил обеспокоенность по поводу эскалации напряженности между Россией и Западом в статье для Berliner Zeitung. Он призвал к диалогу с Москвой, а не к наращиванию военного потенциала, пишет RT.

Россия - не страна варваров, а государство с богатой культурой и глубокими историческими связями с Германией, отметил Шредер. Экс-канцлер подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Россией в энергетической сфере, которое он активно продвигал во время своего правления. По его мнению, своими шагами нынешнее федеральное правительство разрушает свою дееспособность.

Шредер призвал Германию использовать дипломатию для прекращения боевых действий на Украине и предотвращения расширения конфликта. Он напомнил, что немецкий народ, дважды сражавшийся с Россией в мировых войнах, несет ответственность за установление мира между Москвой и Киевом.

Герхард Шредер был избран канцлером Германии в 1998 году после победы социал-демократов над коалицией ХДС/ХСС. Он выступал за стратегическое партнерство с Россией. 8 сентября 2005 года, за десять дней до выборов, «Газпром» и немецкие концерны E.ON и BASF подписали соглашение о строительстве газопровода «Северный поток - 1».

Шредер неоднократно высказывался против санкций ЕС против России, называя их бессмысленными и подчеркивая необходимость сотрудничества между двумя странами. В октябре 2025 года Шредер давал показания комиссии по расследованию деятельности фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего проект «Северный поток - 2». Он заявил, что его тесные связи с Владимиром Путиным принесли пользу Германии. Шредер считает, что сотрудничество в энергетике между Россией и Германией всегда было и остается разумным.

В марте 2022 года Шредер предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который не был принят. Он также разработал пять пунктов урегулирования, но отметил, что США препятствовали продолжению переговоров со стороны Украины.