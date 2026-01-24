МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Жуковском локализовали порыв теплосети

Часть местных жителей пока не получили тепло.
Владимир Рубанов 24-01-2026 20:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Отопление после коммунальной аварии в Жуковском обещали вернуть к полудню, но и вечером его еще не дали, рассказали «Звезде» жильцы нескольких домов. По их словам, в квартирах холодно, приходится одеваться или сидеть под одеялом. Опрошенные нами люди сказали, что не ходили в пункты обогрева, потому что это далеко или не хотели оставлять домашних животных одних.

В пункте временного размещения в гимназии №1 сообщили, что сейчас там остается один человек, а до этого приходила молодая семья с трехлетним ребенком.

«Мы их напоили чаем, они отогрелись и приняли решение, что уедут к родителям. Приходили еще две женщины, мы им выдали обогреватель. Они попили чай и ушли», - рассказала директор гимназии Наталья Орловская.

Ранее сообщалось, что в Жуковском из-за аварии на теплотрассе отопление отключили в 30 домах. Власти раздают обогреватели. Днем глава города Андроник Пак сообщил, что проблемы с теплом остаются в 12 домах, в остальных отопление восстанавливают аварийные бригады.

В трех школах открыты пункты временного размещения, коммунальные службы и волонтеры устанавливают тепловые пушки в подъездах. Создан оперативный штаб для координации работ. Коммунальные службы устраняют порыв магистральной теплосети.

По словам главы города, вечером прорыв на сети локализовали. Специалисты запустили тепло по магистральной сети, но понадобится еще какое-то время для того, чтобы подать отопление во все дома. Аварийные бригады настраивают систему.

