В Жуковском жителям выдают обогреватели из-за отключения отопления

В Жуковском из-за аварии на теплотрассе временно прекратили отопление в трех десятках домов. Власти города начали раздавать обогреватели жителям. Об этом рассказал глава города Андроник Пак.
По его словам, сейчас проблемы с теплом остаются по 12 адресам. В остальных местах идет подключение систем отопления. Работы ведут аварийные бригады и сотрудники управляющих компаний.
Ранее сообщалось, что из-за аварии отопление отключили более чем в 30 домах на 13 улицах. В трех школах города открыли пункты временного размещения для людей. Кроме того, коммунальные службы и волонтеры устанавливают тепловые пушки в подъездах.
Для координации работ создан оперативный штаб. До этого глава Жуковского сообщил, что коммунальные службы уже выявили место прорыва магистральной теплосети и занимаются его устранением.
