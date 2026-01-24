В Жуковском жителям выдают обогреватели из-за отключения отопления

В Жуковском из-за аварии на теплотрассе временно прекратили отопление в трех десятках домов. Власти города начали раздавать обогреватели жителям. Об этом рассказал глава города Андроник Пак.

По его словам, сейчас проблемы с теплом остаются по 12 адресам. В остальных местах идет подключение систем отопления. Работы ведут аварийные бригады и сотрудники управляющих компаний.

Ранее сообщалось, что из-за аварии отопление отключили более чем в 30 домах на 13 улицах. В трех школах города открыли пункты временного размещения для людей. Кроме того, коммунальные службы и волонтеры устанавливают тепловые пушки в подъездах.

Для координации работ создан оперативный штаб. До этого глава Жуковского сообщил, что коммунальные службы уже выявили место прорыва магистральной теплосети и занимаются его устранением.