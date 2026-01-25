Генерал Ставицкий рассказал, почему «Феникс» считается беспилотной элитой

Когда стали возникать «серьезные ситуации» по применению беспилотных летательных аппаратов, стало понятно, что многие инженерные задачи, в том числе и по поражению техники противника, можно решить только с помощью арсенала батальона специального минирования «Феникс». Об уникальном подразделении ВС РФ, созданном на базе 11-й бригады, рассказал начальник инженерных войск Юрий Ставицкий в эфире программы «Военная приемка» на «Звезде».

«Мы считаем его (батальон "Феникс" - Прим. ред.) элитой, ребята очень грамотные, хорошо подготовленные, мотивированные», - сказал собеседник Алексея Егорова.

В арсенале «Феникса» - самые современные FPV-дроны, беспилотники самолетного типа, а также большой парк мобильных 3D-принтеров, станков. Более того, с учетом опыта специальной военной операции военными инженерами был разработан целый ряд новых боеприпасов, которые уже взяты на вооружение.

«Феникс» считается беспилотной элитой. Инженеры вновь и вновь минируют маршруты движения противника: быстро, точно, результативно. В эфире «Военной приемки» - реальные кадры постановки «ждунов» - мин, которыми инженеры незаметно окружают противника.

«Ждун» - затаившийся на обочине или в кустах дрон, который наблюдает за участком местности и, как только замечает цель, вылетает и поражает ее. Такие беспилотники работают дистанционно, через датчик движения.