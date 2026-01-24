В Коми скончалась вторая пострадавшая при взрыве в центре МВД

Скончалась вторая пострадавшая из-за пожара и взрыва учебно-имитационной гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщил Минздрав республики Коми в официальном Telegram-канале.

«23 января скончалась вторая пациентка, находившаяся в Эжвинской горбольнице после инцидента в учебном центре МВД», - сказала собеседница агентства.

В публикации отмечается, что в медсанчасти МВД Коми проходят реабилитацию два пациента, чье состояние оценивается легкой степенью тяжести. Еще шестеро пострадавших получают медицинскую помощь в Москве. Один мужчина остается в отделении реанимации Центра имени Вишневского, его состояние оценивают как крайне тяжелое.

Пять человек проходят лечение в Главном госпитале МВД России, из них один пострадавший находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, еще четыре человека проходят терапию в пульмонологическом отделении, их состояние оценивают как удовлетворительное. Еще одного пострадавшего доставили санитарным рейсом 21 января в спецклинику Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде.

19 января стало известно, что скончалась одна из пострадавших при возникшем после взрыва учебной гранаты пожаре. По данным Минздрава, всего пострадали 24 человека. Площадь пожара превысила 300 квадратных метров.

В связи с происшествием было возбуждено дело о халатности. Кроме того, в отношении начальника центра профподготовки МВД возбудили дело о превышении должностных полномочий. Под домашним арестом находится преподаватель центра, который, по версии следствия, во время планового учебного занятия 15 января привел в действие учебно-имитационную гранату. После этого вспыхнули легковоспламеняющиеся предметы в помещении. Затем огонь перешел на крышу центра МВД.