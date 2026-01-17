Преподавателя центра профподготовки МВД в Коми отправили под домашний арест

Преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре отправили под домашний арест после инцидента с учебной гранатой, из-за срабатывания которой возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Коми.

«Следователи ходатайствовали о заключении под стражу, суд избрал домашний арест», - цитирует РИА Новости собеседника.

В ведомстве уточнили, что фигурант имеет статус обвиняемого по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий).

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в Сыктывкаре выросло до 20. Пожар возник 15 января во время планового занятия. Сотрудник учебного заведения привел в действие учебно-имитационную светошумовую гранату, после чего загорелись легковоспламеняющихся предметы в помещении. Затем огонь перешел на крышу центра профподготовки МВД.