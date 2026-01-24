Штурмовик ВС РФ из Сирии: «без снега и холода уже не смогу жить»

Бронетранспортер ощетинился стволами автоматов. Десант группировки войск «Центр» контролирует небо. Условия максимально приближены к реальным боевым. Бронетранспортер выдвигается на заданную точку. Группа начинает готовиться к штурму позиции противника. И пока десант спешивается, стрелок на БТР обеспечивает им надежное прикрытие, ведя огонь из 30-миллиметровой пушки. В день образования 2-й гвардейской общевойсковой армии ее офицеры, бойцы 589-го мотострелкового полка оттачивают навыки штурма.

«Мы же здесь как одна большая семья, как говорится, друг за друга. Стараемся, помогаем. Самое основное - это научить солдата выживать в бою, чтобы он вернулся живой, желательно здоровый, к своей семье, своим родным и близким», - рассказывает инструктор по огневой подготовке и тактической медицине Николай Суздальцев.

Сплоченность, мужество, воинская доблесть и самоотверженность в крови у бойцов легендарной армии, базирующейся в Самаре. 2-я гвардейская общевойсковая армия исторически является преемницей 2-й гвардейской танковой Краснознаменной армии СССР. В годы Великой Отечественной войны она внесла неоценимый вклад в Победу. Она была создана 24 января 1943 года, в ее боевой истории много героических вех. Среди них - сражение под Брянском, контрнаступление под Курском, освобождение Правобережной Украины, победный марш на улицах Берлина. В наши дни личный состав также выполняет сложнейшие боевые задачи и встает на защиту мирного населения.

«Была такая интересная ситуация. Это было под Кременной. Штурмовали там такой интересный опорный пункт. И вот так получилось, что мы оказались вдвоем впереди, и разведчики снимали все на видео. И как-то так мы интересно шли, что от нас убегало где-то порядка пятидесяти боевиков ВСУ и наемников», - вспоминает командир взвода огневой поддержки штурмовой роты с позывным Магила.

В составе 2-й гвардейской Краснознаменной армии сириец с позывным Волк освобождал Авдеевку и Красноармейск. Сослуживцы стали ему братьями, а Россия - второй Родиной.

«Тоже уже наша Родина - Россия. Если я не буду здесь, а кто будет? Как российский солдат, российская армия, они помогали на стороне Сирии против ИГИЛ*, когда они воевали. Я не могу сидеть дома. Я вижу, что наши товарищи, наши братья, русские солдаты - они воюют вот здесь, в зоне СВО. Поэтому сразу я решил, что я пойду за Россию, за российских людей, за российских детей и за российский флаг», - рассказывает штурмовик Волк.

До спецоперации сириец Волк снег видел всего два раза в жизни. Но русскую зиму штурмовик полюбил всем сердцем. По его словам, когда он попал на первую боевую задачу в зоне СВО, было очень холодно.

«Думаю, что если обратно я поеду в Сирию, там, где тепло... Ну, я думаю, что я не могу. Все, без России, без снега, без холода я не смогу жить», - признался Волк.

Все подразделения 2-й гвардейской общевойсковой армии работают в крепкой, по-настоящему братской связке. Штурмовиков поддерживают артиллеристы. На Красноармейском направлении продолжаются бои в Гришино и в окрестностях Белицкого. Наши войска наступают в районе Нового Донбасса и ведут сражения за Торецкое, с каждым днем освобождая все больше территорий Донецкой народной республики.

Бойцы 385-й артиллерийской бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии заряжают «Тюльпан» - самый большой и мощный миномет в мире. Мина весит около 240 килограммов, поэтому, чтобы установить ее в лоток, парни используют специальный встроенный подъемник, так как вручную поднять снаряд просто невозможно.

«Работали каждый день, стреляли хорошо, скажем так. Видео смотрели своей работы. Разлетается там очень-очень даже. Замечательно все», - рассказывает старший наводчик Артур Дружин.

Наследники героев прошлого, герои настоящего - офицеры и солдаты 2-й гвардейской армии также, как их деды и прадеды, защищают интересы своей страны. Они уничтожают нацизм, спасают нуждающихся и стоят до конца за правду и Отечество.

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.