Глава МИД Ирана заявил Зеленскому, что мир устал от клоунов

Аббас Аракчи подчеркнул, что иранцы, в отличие от украинцев, умеют защищать себя сами.
Гоар Хачатурян 23-01-2026 09:50
© Фото: Tunisian Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press

Мир устал от «бестолковых клоунов», чья армия держится на иностранных наемных солдатах. Об этом написал в своих социальных сетях глава МИД Ирана Аббас Аракчи, обращаясь к Владимиру Зеленскому, пишет aif.ru.

«Господин Зеленский, мир устал от бестолковых клоунов. В отличие от вашей армии, опирающейся на иностранную (поддержку. - Прим. ред.) и наполненной наемниками, мы, иранцы, абсолютно не нуждаемся в вымаливании помощи у иностранцев», - говорится в публикации.

Он отметил, что Киев обчищает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набить карманы своим коррумпированным генералам. Аракчи подчеркнул, что иранцы умеют защищать себя.

Такой жесткий ответ глава киевского режима получил за свои призывы к агрессии против Тегерана. На полях Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский заявил, что мир недостаточно помог иранскому народу.

«К тому моменту, когда политики в Европе вернулись с новогодних каникул, аятолла уже убил тысячи людей. Люди утонули в крови», - сказал он.

На выпады Зеленского ранее также отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На Давосском форуме глава киевского режима заявил, что «каждый Виктор», который живет на деньги Европы и в то же время пытается «продавать европейские интересы», «заслуживает подзатыльника».

#Зеленский #Давос #Иран #Всемирный экономический форум #МИД Ирана #Аббас Аракчи
