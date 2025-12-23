МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Forsvarets forum: норвежские военные остались без одежды из-за помощи Киеву

В норвежских ВМС и сухопутных силах зафиксирован повсеместный дефицит экипировки.
Виктория Бокий 23-12-2025 05:01
© Фото: forsvaret.no

Помощь Украине негативно влияет на боеготовность Норвегии. В частности, она приводит к нехватке одежды и оборудования, а также приостановке военных учений. Об этом сообщает журнал Forsvarets forum.

«Мы оказываем значительную поддержку Украине, но это затрудняет наши собственные возможности по поддержанию высокого уровня готовности. Мы должны быть готовы к завтрашнему дню, но у нас есть опасения», — цитирует начальника отдела охраны труда военно-морских сил Норвегии Роберта Хансена Life.

Кроме того, отделы охраны труда норвежских ВМС и сухопутных сил уже фиксируют повсеместный дефицит экипировки. Военнослужащим не хватает термобелья, балаклав, защитных шлемов, обуви, средств защиты органов слуха и других вещей.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что многие поколения европейцев будут расплачиваться за финансирование военной помощи Украине. Он назвал текущее положение дел движением к эскалации, подчеркнув, что последствия украинского конфликта «лягут тяжким бременем» даже на внуков.

