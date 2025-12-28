МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Суд на Украине назначил Тимошенко залог и ограничил свободу передвижения

Лидеру фракции «Батькивщина» назначили меру пресечения в виде залога, ограничения свободы передвижения и запрета общения с некоторыми депутатами.
Игнат Далакян 16-01-2026 18:45
Высший антикоррупционный суд Украины назначил для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко залог в 767,6 тысячи долларов. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«Суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в более чем 33,3 миллиона гривен», - говорится в материале.

Также политик обязана сдать заграничные паспорта, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться с рядом депутатов.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко назвала режим Владимира Зеленского фашистским. При этом она добавила, что будет на Украине, пока страна не освободится от такого режима.

