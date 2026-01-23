МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: в Физтехе так хорошо, что можно не выходить на пенсию

Президент поздравил учащихся с праздником и подчеркнул, что им повезло учиться в таком престижном вузе.
Владимир Рубанов 23-01-2026 17:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Московском физико-техническом институте можно работать и на пенсии, и «после нее», заявил Владимир Путин. Президент посетил вуз и отметил высокий уровень организации учебного и научного процесса.

Глава государства встретился со студентами МФТИ в Долгопрудном в преддверии Дня студента, который отмечается 25 января. Он поздравил учащихся с праздником и подчеркнул, что им повезло учиться в таком престижном вузе. Глава государства отметил, что обучение в Физтехе не только полезно, но и очень интересно.

«Здесь можно на пенсии работать, и после, не выходить никуда, ни на какую пенсию», - пошутил президент.

Путин добавил, что в вузе можно также заниматься научной и производственной деятельностью или бизнесом. Ректор Дмитрий Ливанов поддержал слова президента и добавил, что многие выпускники МФТИ становятся успешными предпринимателями. Он также отметил, что возможности для научной и производственной деятельности в вузе позволяют его выпускникам добиваться значительных успехов в различных сферах.

В ходе встречи Путин пошутил, что они с ректором привыкли говорить и не хотят уступать слово студентам. Однако он выразил готовность выслушать их и узнать об их планах и достижениях.

Президент сообщил, что строительство атомного ледокола «Лидер» идет по плану. По его словам, работа идет по графику и ее рассчитывают завершить к 2030 году.

#Владимир Путин #МФТИ #День студента
