Дегтярев: Минспорт подготовил гуманный план по сокращению легионеров

Лимит на легионеров существовал в разные годы. Все «страшилки» про то, что сокращение повлияет на зарплаты отечественных спортсменов - это инсинуации и выдумки, ни о каком росте и речи быть не может. А новый план - очень гуманный, заявил «Звезде» глава Минспорта, председатель Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев.

По новому лимиту клубы смогут заявлять на сезон не более десяти легионеров, а на поле смогут выходить не более пяти иностранцев. План будут вводить в течение трех лет, начиная со следующего сезона.

«Если есть задача освоить бюджет у агентов и руководства клубов, то они и без всяких лимитов могут задирать зарплаты. Но с точки зрения подхода, стратегии подготовки юных футболистов - это абсолютно прогнозируемая и комфортная история для клубов», - объяснил председатель ОКР.

По словам главы Минспорта, никакой «болезненной операции» для всех команд РПЛ (Российская Премьер-Лига) не предвидится. Минспорт хочет учесть контрактные обязательства клубов и предлагает сокращать по одному легионеру в год. По прогнозам, к 2028 году на поле будет пять легионеров.

Главная задача Минспорта - это поиск талантов, отметил Дегтярев. Ведомство работает в симфонии и с РФС (Российский футбольный союз), и с РПЛ, и с ФНЛ (Футбольная национальная лига), и со всеми другими субъектами футбола.

«Мы - часть мирового футбола. Если такие тенденции появляются в изменении правил, значит, есть на то основания», - сказал он.

Ранее Дегтярев прокомментировал новый талисман сборной России. Он отметил, что олимпийский мишка будет выглядеть реалистично и будет соответствовать всем стандартам.