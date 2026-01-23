Пушилин: бывшие прифронтовые районы Донецка уже распределены под застройку

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что отодвигание линии боевого соприкосновения от крупных городов региона позволяет строить жилье в ДНР.

«Я открою вам небольшую тайну, которая уже не тайной становится. У нас уже участки земли в центральной части Донецка или Макеевки распределены, и застройщики проходят различные согласования, получения разрешений», - сказал Пушилин корреспонденту «Звезды».

Он добавил, что распределена и большая часть районов, которые ранее считались прифронтовыми. Причем речь, подчеркнул Денис Пушилин, идет не только о восстановлении, но и о строительстве новых кварталов.

Пушилин заметил, что ранее была возможность массово строить только в Мариуполе, потому что он находился в глубоком тылу и там было безопасно. Теперь же ситуация совсем другая - группировки войск Вооруженных сил России движутся вперед.