МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пушилин: бывшие прифронтовые районы Донецка уже распределены под застройку

Ранее Киевский, Куйбышевский и Петровский районы были непривлекательны для застройщиков, но теперь благодаря успехам российской армии там появился смысл возводить новые кварталы.
Тимур Шерзад 23-01-2026 16:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что отодвигание линии боевого соприкосновения от крупных городов региона позволяет строить жилье в ДНР

«Я открою вам небольшую тайну, которая уже не тайной становится. У нас уже участки земли в центральной части Донецка или Макеевки распределены, и застройщики проходят различные согласования, получения разрешений», - сказал Пушилин корреспонденту «Звезды».

Он добавил, что распределена и большая часть районов, которые ранее считались прифронтовыми. Причем речь, подчеркнул Денис Пушилин, идет не только о восстановлении, но и о строительстве новых кварталов.

Пушилин заметил, что ранее была возможность массово строить только в Мариуполе, потому что он находился в глубоком тылу и там было безопасно. Теперь же ситуация совсем другая - группировки войск Вооруженных сил России движутся вперед

#Донецк #ДНР #Донбасс #денис пушилин #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 