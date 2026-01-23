Режиссер Бронзит о номинации на «Оскар»: я сделал почти невозможное

Предугадать победу на кинопремии «Оскар» невозможно, рассказал «Звезде» художник-аниматор и режиссер Константин Бронзит. Его короткометражный анимационный фильм «Три сестры» номинировали на этот престижный приз.

«Я сделал почти невозможное. Тем более что это третий раз. Шансы всегда равны практически нулю. Как можно вообще это сделать? А в шорт-листе я вообще был четвертый раз. Просто фильм в 2018 году "Он не может жить без космоса" добрался только до шорт-листа, но в номинацию не попал. А вот сейчас в четвертом шорт-листе попали опять в номинацию», - поделился Бронзит.

Всего в номинации пять фильмов. Какой из них понравится академикам больше всего, за тот они и проголосуют, объяснил режиссер. Математически шансы - один к пяти. Нет никаких других мотивов при выборе победителя, кроме «нравится - не нравится».

«Поймите, академики голосуют сидя у себя дома. Это тайное индивидуальное голосование. Оно никак не афишируется нигде. За что человек захочет по каким-то своим причинам поставить галочку - за то и поставит. Понимаете, все. Мы узнаем это только 15 марта», - добавил Бронзит.

«Оскар» - это действительно такая премия, которая выбирает лучших, считает режиссер. По его словам, это настоящий профессиональный праздник, круче которого пока никто не придумал, хотя попытки были.

«Это лучшее, что может случиться с кинематографистом. Все три недели до церемонии идет целый ряд торжественных разных мероприятий, просмотров, общений, интервью, пати всякие по разным поводам. Это потрясающий праздник, растянутый на две-три недели. И все это увенчивается под занавес самой церемонией», - рассказал аниматор.

Если «Три сестры» победят, то дальше страсти утихнут и продолжится обычная работа. А фильм ляжет в архив, на полку.

«Ничего не бывает с такими фильмами. Они становятся частью истории. Все, его путь закончен. А дальше, на следующий день после церемонии, после раздачи статуэток, начинаются обычные рабочие будни у каждого кинематографиста, что у Ди Каприо, что у меня», - отметил Бронзит.

Режиссер добавил, что гордится в своей профессиональной судьбе тем, что делает каждый год очень разные фильмы. И короткометражная лента «Три сестры» абсолютно не похожа на предыдущие. Это новый фильм с новой историей и новым изображением.