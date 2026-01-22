МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мультфильм «Три сестры» российского режиссера номинировали на «Оскар»

Имя Бронзита в титрах не указано - он подписался псевдонимом Тимур Когнов.
Владимир Рубанов 22-01-2026 18:17
Российский мультфильм «Три сестры»  художника-мультипликатора Константина Бронзита стал одним из претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» в рамках 98-й церемонии. Объявление номинантов транслировалось на YouTube-канале премии.

В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» с российской лентой будут конкурировать «Бабочка», «Вечнозеленый», «Девочка, которая плакала жемчугом» и «Пенсионный план».

Работа над фильмом «Три сестры» началась в 2018 году. В декабре «Три сестры» вошли в шорт-лист номинантов на «Оскар». Имя Бронзита в титрах не указано - он подписался псевдонимом Тимур Когнов. Режиссер объяснил это социальным экспериментом, желая проверить, сможет ли картина добиться успеха без известности автора.

Бронзит является членом Американской академии кинематографических искусств. Ранее он был дважды номинирован на «Оскар» за фильмы «Уборная история - любовная история» и «Мы не можем жить без космоса», а также на французскую премию «Сезар» за картину «На краю земли». Бронзит также стал лауреатом премии «Ника» за мультфильм «Лунтик. Возвращение домой». Он снял мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Три богатыря и наследница престола».

