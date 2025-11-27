МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МОК допустил российских фигуристов Петросян и Гуменника до Олимпиады

Помимо россиян, приглашение на Олимпийские игры получила белорусская фигуристка Виктория Сафонова.
Ян Брацкий 27-11-2025 21:48
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника допустили до участия в Олимпийских играх. Соответствующее решение приняли в Международном олимпийском комитете. Каждого спортсмена там рассматривали отдельно специалисты комиссии МОК. Они сочли, что россияне соответствуют критериям. Также приглашение на главные старты четырехлетия получила белорусская фигуристка Виктория Сафонова.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Помимо Гуменника и Петросян на соревнования отобрался ски-альпинист Никита Филиппов.

Путевку на Олимпиаду Аделия Петросян завоевала в конце сентября, выиграв квалификационный турнир в Пекине. Она стала сильнейшей в произвольной программе и по сумме прокатов набрала 209,63 балла. На следующий день на Игры квалифицировался Гуменник, занявший высшую ступень пьедестала на том же турнире в Пекине. Петр набрал 262,82 балла по сумме короткой и произвольной программ.

#Спорт #фигурное катание #Олимпиада #МОК #Петросян #Гуменник
