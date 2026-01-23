МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шмыгаль назвал 22 января самым тяжелым днем для энергетики Украины

Веерные отключения электроэнергии вызвали недовольство населения и акции протестов в крупных украинских городах.
Ян Брацкий 23-01-2026 01:17
© Фото: Yevhen Kotenko Keystone Press Agency Global Look Press

Энергетика Украины в четверг, 22 января, пережила самый тяжелый для нее день после блэкаута, который произошел в ноябре 2022 года. Об этом заявил глава украинского Минэнерго и первый заместитель председателя правительства страны Денис Шмыгаль.

«Сегодня на Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года», - написал он в своем Telegram-аккаунте.

Мнение Шмыгаля разделяют в руководстве крупнейшего украинского энергетического холдинга ДТЭК. Там ситуацию в энергетике в целом назвали самой сложной за всю зиму. Особое внимание в компании обратили на проблемы с передачей электроэнергии в Днепропетровске и области, а также ситуацию с блэкаутом в Киеве.

В украинских городах продолжаются веерные отключения света, наблюдаются проблемы с водо- и теплоснабжением. По стране уже прокатилась волна протестов. Жители Кривого Рога вышли на митинг против отключений электричества. Света в их домах нет по 16 часов в сутки. Участники протестов перекрыли несколько городских улиц. Власти оправдываются тем, что ситуация с энергоснабжением примерно одинаковая во всех городах.

#Украина #Киев #Электричество #Шмыгаль #блэкаут
