Европа начнет закупать оборудование для действий в Арктике

Евросоюз потратит часть оборонных средств на закупку оборудования для действий в Арктике. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы считаем, что нам следует использовать увеличение наших расходов на оборону для оборудования, пригодного для работы в Арктике, например, на европейский ледокол», - приводит RT слова главы ЕК.

Со слов фон дер Ляйен, это будет сделано дополнительно к другим вложениям в Гренландию. Ранее она пообещала представить план инвестиций.

Напомним, лидеры стран ЕС объявили о том, что будут наращивать закупки вооружений и военной техники, пригодных для ведения боевых действий в условиях Арктики. По словам главы ЕК, официальный Брюссель серьезно не вложился в полном объеме в безопасность региона.

Фон дер Ляйен также заявляла, что теперь Европа живет в мире «грубой силы». Она призвала ускорить процесс милитаризации Евросоюза.