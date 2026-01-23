МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Европа начнет закупать оборудование для действий в Арктике

Глава ЕК отметила, что это будет сделано помимо инвестиций в Гренландию.
Гоар Хачатурян 23-01-2026 10:36
© Фото: Steffens, Keystone Press Agency, Global Look Press

Евросоюз потратит часть оборонных средств на закупку оборудования для действий в Арктике. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы считаем, что нам следует использовать увеличение наших расходов на оборону для оборудования, пригодного для работы в Арктике, например, на европейский ледокол», - приводит RT слова главы ЕК.

Со слов фон дер Ляйен, это будет сделано дополнительно к другим вложениям в Гренландию. Ранее она пообещала представить план инвестиций.

Напомним, лидеры стран ЕС объявили о том, что будут наращивать закупки вооружений и военной техники, пригодных для ведения боевых действий в условиях Арктики. По словам главы ЕК, официальный Брюссель серьезно не вложился в полном объеме в безопасность региона.

Фон дер Ляйен также заявляла, что теперь Европа живет в мире «грубой силы». Она призвала ускорить процесс милитаризации Евросоюза.

#в стране и мире #арктика #ЕС #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #Инвестиции #оборонные средства
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 