Экипаж Ка-52М ликвидировал украинских боевиков в зоне спецоперации

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».
23-01-2026 10:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М. 

Помимо ликвидации личного состава противника, летчикам удалось разрушить украинский опорный пункт. Удар неуправляемыми авиационными ракетами наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Полет к цели выполнялся с огибанием рельефа местности. Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также летчики выпустили тепловые ловушки, чтобы затруднить вражеским средствам ПВО поражение нашего вертолета. После этого Ка-52М благополучно вернулся на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж ударного вертолета Ми-28НМ сжег украинскую бронетехнику в зоне спецоперации. Авиационный удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #спецоперация #Ка-52М #армейская авиация
