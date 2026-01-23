Экипаж Ка-52М ликвидировал украинских боевиков в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М.

Помимо ликвидации личного состава противника, летчикам удалось разрушить украинский опорный пункт. Удар неуправляемыми авиационными ракетами наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Полет к цели выполнялся с огибанием рельефа местности. Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также летчики выпустили тепловые ловушки, чтобы затруднить вражеским средствам ПВО поражение нашего вертолета. После этого Ка-52М благополучно вернулся на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж ударного вертолета Ми-28НМ сжег украинскую бронетехнику в зоне спецоперации. Авиационный удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.