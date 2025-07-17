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Белый дом: Трампу диагностировали хроническую венозную недостаточность

Медики объяснили большое количество отеков и синяков на теле президента США.
Константин Денисов 2025-07-17 22:44:49
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Globallookpress

Врачи диагностировали президенту США Дональду Трампу хроническую венозную недостаточность. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Обследование выявило хроническую венозную недостаточность - это распространенное состояние у людей старше 70 лет. Важное уточнение: признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний не обнаружено», - сказала Ливитт.

Она подчеркнула, что как только у американского лидера были замечены первые симптомы, он сразу прошел углубленный медицинский осмотр.

Синяки на руках президента Ливитт объяснила частыми рукопожатиями на официальных встречах, а также приемом аспирина. По ее словам, это наиболее популярный побочный эффект от препарата. Анализы Трампа свидетельствуют о том, что все показатели находятся в норме.

Ранее глава Белого дома заявил, что у России и Украины есть 50 дней для того, чтобы договориться о перемирии.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #здоровье
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