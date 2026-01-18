Трамп через суд потребовал $5 млрд от банка JPMorgan Chase

Президент США Дональд Трамп намерен судиться с банком JPMorgan Chase и его управляющим Джейми Даймоном. Глава Белого дома уже подал соответствующий иск на $5 млрд. Американский лидер обвиняет банк в политически мотивированном отказе в обслуживании.

Иск поступил в окружной суд Майями. Юристы Трампа уверены, что JPMC отказался от принципов «высочайшего уровня добросовестности».

«Несмотря на заявления о том, что компания придерживается этих принципов, JPMC нарушил их, в одностороннем порядке - без предупреждения и возможности исправить ситуацию - закрыв несколько банковских счетов истца», - приводит RT выдержку из иска.

Это не первое судебное разбирательство с участием Дональда Трампа в этом году. Ранее власти пяти американских штатов подали иск против администрации 47-го президента из-за заморозки финансирования программ поддержки семей и ухода за детьми на сумму более $10 млрд. Недовольны политикой Белого дома штаты Калифорния, Иллинойс, Миннесота, Колорадо и Нью-Йорк.