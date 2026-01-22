МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-спецпосланник Трампа по Украине Келлог нашел новую работу

Кит Келлог займет позицию члена консультативного совета компании BGRGroup.
Гоар Хачатурян 22-01-2026 07:51
© Фото: Rod Lamkey, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог стал работать в ведущей двухпартийной фирме по связям с общественностью BGRGroup. Об этом сообщил директор компании Дэвид Урбан в социальной сети Х.

«Невероятно горжусь, что мой друг Келлог теперь мой коллега в BGRGroup! Более 58 лет он с честью служил нашей стране. Сначала как удостоенный наград ветеран боевых действий, затем как выдающийся государственный служащий», - написал он.

Отмечается, что Келлог будет заниматься вопросами политики национальной безопасности США. Он будет работать на позиции члена консультативного совета компании.

Напомним, глава Белого дома назвал своего бывшего спецпосланника по Украине идиотом. Кит Келлог призывал Трампа понять Владимира Зеленского, которого считал лидером, борющимся за свободу своей страны.

Незадолго до этого Келлог назвал мирный план Трампа по Украине «хорошим». Тем не менее он сказал, что проект нуждается в некоторой доработке.

