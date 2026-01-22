Экс-спецпосланник Трампа по Украине Келлог нашел новую работу

Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог стал работать в ведущей двухпартийной фирме по связям с общественностью BGRGroup. Об этом сообщил директор компании Дэвид Урбан в социальной сети Х.

«Невероятно горжусь, что мой друг Келлог теперь мой коллега в BGRGroup! Более 58 лет он с честью служил нашей стране. Сначала как удостоенный наград ветеран боевых действий, затем как выдающийся государственный служащий», - написал он.

Отмечается, что Келлог будет заниматься вопросами политики национальной безопасности США. Он будет работать на позиции члена консультативного совета компании.

Напомним, глава Белого дома назвал своего бывшего спецпосланника по Украине идиотом. Кит Келлог призывал Трампа понять Владимира Зеленского, которого считал лидером, борющимся за свободу своей страны.

Незадолго до этого Келлог назвал мирный план Трампа по Украине «хорошим». Тем не менее он сказал, что проект нуждается в некоторой доработке.