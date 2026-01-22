Трамп заявил об энергетическом кризисе в ЕС из-за зеленого курса

Европа сейчас переживает энергетический кризис. Причиной тому - переход европейских стран на возобновляемые источники энергии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

«Повсюду ветряные электростанции, которые уничтожают наши земли», - сказал он.

Кроме того, отметил американский лидер, в ряде стран уменьшилась выработка электроэнергии. Так, с его слов, в Германии она сократилась на 22% с 2017 года, а Великобритания производит только треть от объемов конца прошлого века.

«США удалось избежать катастрофического коллапса в энергетике, с которым столкнулись все европейские страны», - добавил Трамп.

Напомним, в Швейцарии проходит экономический форум. Глава Белого дома выступил и с другими заявлениями. Он сообщил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте было достигнуто соглашение по Гренландии. Трамп назвал беседу очень продуктивной.

По данным Axios, Владимир Зеленский прилетит в четверг в Давос, чтобы встретиться с президентом США. Это несмотря на то, что он говорил, что отказался от поездки из-за проблем на Украине.