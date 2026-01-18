В Петербурге выписали пациента без пульса и со стальным сердцем в груди

В Санкт-Петербурге врачи Мариинской больницы выписали домой пациента, у которого пока нет пульса. Он живет с механическим сердцем. Уникальную операцию отцу двоих детей провели три месяца назад. Больному впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка. Это временная мера перед трансплантацией. У Антона Павлова теперь искусственное сердце, которое работает от двух приборов на аккумуляторах.

«Есть контроллер, аппарат, на который выводятся основные функции, показывается количество оборотов в минуту, пульсовой индекс, мощность - те параметры, которые мы контролируем», - объяснила заведующая 1-м кардиологическим отделением СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» Наталья Платонова.

Носить две сумки необходимо постоянно и не забывать заряжать аккумуляторы каждые 17 часов. Но Антон уже привык. Он понимает, что это спасло ему жизнь.

«Я рад, что здоров, что врачи меня спасли. Спасибо им. В принципе все хорошо. Конечно, риски были, думал о рисках, как все получится. Но выбора не было. Если бы не сделали операцию, то я бы уже умер», - рассказал обладатель искусственного сердца Антон Павлов.

Антону всего 36 лет, но в петербургскую Мариинскую больницу он поступил в терминальной стадии сердечной недостаточности, с множеством осложнений.

«Пациент с рецидивирующей тромбоэмболией. У него постоянно образовывались тромбы, которые "стреляли" в органы, в легкие, ему было трудно дышать, у него развилась дыхательная недостаточность тяжелая на фоне тяжелой сердечной недостаточности», - говорит врач-кардиолог СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» Кристина Смелкова.

В такой ситуации спасти может только пересадка донорского сердца, но провести трансплантацию оказалось невозможно из-за противопоказаний. Поэтому кардиохирурги решились заменить оба желудочка на механические. Уникальная операция длилась четыре часа. Пришлось «отключить» сердце пациента, запустить искусственную систему кровообращения и имплантировать одновременно два механических «насоса», которые нужно было еще и правильно наладить.

«Была проблема синхронизировать два искусственных левых желудочка, которые у человека синхронизируются на уровне головного мозга, вегетативной нервной системы. А здесь две железки, которые мы должны были сами искусственно садаптировать друг к другу», - поделился главный кардиохирург Санкт-Петербурга, академик РАН Геннадий Хубулава.

Операцию провели три месяца назад - много времени понадобилось на восстановление. Антону пришлось привыкать к гулу механических насосов, которые теперь у него вместо сердца.

«В принципе никаких ограничений у меня нет. Я хожу, я бы бегал, если бы не сумки. Чувствую себя прекрасно», - сказал Антон.

Ходить с сумками Антону придется недолго, ведь через несколько месяцев он вернется в Мариинскую больницу, чтобы получить донорское сердце. Тогда и пульс к нему вернется.