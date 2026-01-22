Путин заявил, что США и Дания сами разберутся по поводу Гренландии

Планы властей США в отношении Гренландии России не касаются. Так Владимир Путин прокомментировал одну из самых главных международных тем - притязания Вашингтона на арктический остров.

«Это нас не касается совершенно. Думаю, они между собой разберутся», - сказал Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ.

Глава российского государства предположил, что США «потянут» покупку острова, цена которого может составить $200-250 млн. Тем более, что у Дании уже есть опыт торговли своими землями, напомнил Путин. Ранее Копенгаген уступил Вашингтону Виргинские острова. Вспомнил российский лидер и о покупке Соединенными Штатами Аляски.

Напомним, Дональд Трамп стремится присоединить Гренландию к США. По его мнению, это необходимо для обеспечения национальной безопасности Штатов и их союзников по НАТО в Арктике. Кроме того, глава Белого дома уверен, что на эти территории якобы претендуют Россия и Китай и только США могут предотвратить «захват» ими острова.