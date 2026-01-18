Кортеж Стивена Уиткоффа прибыл в Кремль

Кортеж со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом прибыл в Кремль. Автомобили заехали на его территорию через ворота Боровицкой башни. Немногим ранее самолет с Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером приземлился в столичном Внуково.

Американские переговорщики планируют встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Ожидается, что на ней стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы украинского урегулирования.

Последний раз Стивен Уиткофф приезжал в Москву на переговоры второго декабря прошлого года. Тогда общение с российским президентом продлилось пять часов. Сегодняшней встрече предшествовала беседа Уиткоффа со спецпредставителем главы нашего государства Кириллом Дмитриевым в швейцарском Давосе. Помимо этого, в последние дни состоялся ряд российско-американских контактов на различных уровнях.