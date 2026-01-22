МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: армия должна оснащаться умной техникой на базе собственных решений

Мантуров и Фурсенко возглавят комиссию по развитию микроэлектроники.
Владимир Рубанов 22-01-2026 20:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Армия РФ должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений, заявил Владимир Путин в ходе совещания по развитию интегральной электроники. Он добавил, что все современные и перспективные вооружения становятся все более требовательными к электронной компонентной базе.

В российской высокотехнологичной сфере созданы большие заделы, есть сильные научные школы по разным направлениям, формируется необходимая инфраструктура для тестирования и производства электроники, отметил президент. В конце прошлого года открыли центр фотоники, где будут разрабатываться интегральные схемы, значительно увеличивающие скорость передачи данных.

Глава государства сказал, что ведущие страны мира, в том числе США, Китай и Европейский союз, ориентируются на укрепление суверенитета в производственной цепочке электроники. Нельзя без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы обеспечить развитие и лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий и квантовых вычислений, подчеркнул Путин.

Президент потребовал обеспечить сверхоперативное принятие решений в сфере развития электронной компонентной базы. По его словам, необходимо повысить эффективность управления развитием отечественной электроники. Путин поддержал идею создать межведомственную комиссию для оперативного рассмотрения вопросов и принятия решений. Ее возглавят вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента Андрей Фурсенко.

Ранее Владимир Путин заявил о важности редкоземельных ресурсов для современной экономики. Он отметил их применение в микроэлектронике, энергетике и цифровой инфраструктуре. Глава государства напомнил о запуске нацпроекта «Новые материалы и химия».

#правительство #Совещание #микроэлектроника #микросхемы #перспективные вооружения #интегральная электроника
