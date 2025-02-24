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Путин назвал редкоземельные металлы важнейшей базой современной экономики

Российский лидер отметил, что эти ресурсы востребованы во всех отраслях нового технологического уклада.
Глеб Владовский 2025-02-24 23:01:16
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин назвал редкоземельные ресурсы важнейшей базой современной экономики. Соответствующее заявление он сделал на совещании по развитию соответствующей отрасли.

«Редкоземельные металлы востребованы в микроэлектронике, энергетике, создании инфраструктуры цифровой экономики», - подчеркнул российский лидер.

Глава государства также отметил, что необходимо соответствовать динамике общемирового прогресса. Он напомнил о запуске нацпроекта «Новые материалы и химия», целью которого является кратное увеличение роста производства.

Путин подчеркнул, что это необходимо для роста конкурентоспособности России на глобальных рынках и создания прочной основы для долгосрочного развития российской экономики.

#в стране и мире #Владимир Путин #нацпроект #редкоземельные металлы #современная экономика
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