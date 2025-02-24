Путин назвал редкоземельные металлы важнейшей базой современной экономики

Президент РФ Владимир Путин назвал редкоземельные ресурсы важнейшей базой современной экономики. Соответствующее заявление он сделал на совещании по развитию соответствующей отрасли.

«Редкоземельные металлы востребованы в микроэлектронике, энергетике, создании инфраструктуры цифровой экономики», - подчеркнул российский лидер.

Глава государства также отметил, что необходимо соответствовать динамике общемирового прогресса. Он напомнил о запуске нацпроекта «Новые материалы и химия», целью которого является кратное увеличение роста производства.

Путин подчеркнул, что это необходимо для роста конкурентоспособности России на глобальных рынках и создания прочной основы для долгосрочного развития российской экономики.