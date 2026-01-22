МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Давосе началась встреча Трампа и Зеленского

Повестка этой встречи неизвестна.
Владимир Рубанов 22-01-2026 15:34
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Давосе началась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров.

Ранее сообщалось, что переговоры начнутся в 15 часов по московскому времени. Повестка этой встречи неизвестна. Предполагалось, что стороны будут обсуждать восстановление Украины после мирного урегулирования, а также гарантии безопасности. Позже издание Axios написало, что подписание этих документов сорвалось.

Задолго до начала Всемирного экономического форума анонсировалась встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. Обсуждалось возможное подписание соглашения о привлечении на Украину инвестиций в размере 800 миллиардов долларов. Украинская сторона заявляла о высокой готовности документов.

Повестка форума изменилась из-за обострения между Европой и США вокруг Гренландии. В частности, судьбу острова вместо Украины обсуждали на своей встрече в рамках ВЭФ советники по безопасности европейских стран.

В связи с этим Зеленский заявил, что не полетит в Давос, поскольку ему важнее оставаться на Украине, чтобы якобы решать проблемы с энергетикой. Однако в среду во время своего выступления Трамп заявил, что собирается встретиться с Зеленским и что тот, «возможно, находится в зале». В результате глава киевского режима прилетел в Швейцарию в четверг.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Давос #Владимир Зеленский #Всемирный экономический форум
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 