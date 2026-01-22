В Давосе началась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров.

Ранее сообщалось, что переговоры начнутся в 15 часов по московскому времени. Повестка этой встречи неизвестна. Предполагалось, что стороны будут обсуждать восстановление Украины после мирного урегулирования, а также гарантии безопасности. Позже издание Axios написало, что подписание этих документов сорвалось.

Задолго до начала Всемирного экономического форума анонсировалась встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. Обсуждалось возможное подписание соглашения о привлечении на Украину инвестиций в размере 800 миллиардов долларов. Украинская сторона заявляла о высокой готовности документов.

Повестка форума изменилась из-за обострения между Европой и США вокруг Гренландии. В частности, судьбу острова вместо Украины обсуждали на своей встрече в рамках ВЭФ советники по безопасности европейских стран.

В связи с этим Зеленский заявил, что не полетит в Давос, поскольку ему важнее оставаться на Украине, чтобы якобы решать проблемы с энергетикой. Однако в среду во время своего выступления Трамп заявил, что собирается встретиться с Зеленским и что тот, «возможно, находится в зале». В результате глава киевского режима прилетел в Швейцарию в четверг.