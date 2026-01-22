МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Роскомнадзор заблокировал более 400 VPN-сервисов

С декабря 2025 года ведомство начало активно ограничивать дополнительные протоколы, включая SOCKS5, VLESS и L2TP.
Владимир Рубанов 22-01-2026 15:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

К середине января Роскомнадзор заблокировал 439 сервисов для обхода блокировок, сообщает «Коммерсантъ». Это на 70% больше, чем в октябре прошлого года. РКН ограничил доступ к 439 VPN-сервисам по итогам 2025 года, пишет в то же время РИА Новости.

С декабря 2025 года ведомство начало активно ограничивать дополнительные протоколы, включая SOCKS5, VLESS и L2TP. По закону VPN-сервисы обязаны ограничивать доступ к запрещенным ресурсам, иначе их блокируют.

Блокировка осуществляется через фильтры интернет-провайдеров, анализирующие трафик. Несмотря на ужесточение ограничений, аудитория некоторых VPN-сервисов выросла более чем в 20 раз.

С сентября 2025 года действует запрет на рекламу программ для обхода блокировок. В конце 2024 года власти запретили публиковать информацию о создании VPN-сервисов в России. Под ограничения попали научные, научно-технические и статистические данные. Однако информация о сервисах, обеспечивающих доступ к ресурсам через защищенные каналы связи, не подлежит блокировке.

Ранее в Госдуме сообщили, что не рассматривали вопрос о введении штрафов за использование VPN. Такие обсуждения не ведутся и в Кремле, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

