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В Госдуме заявили, что не обсуждали введение штрафов за VPN

По словам депутата Александра Ющенко, СМИ подняли очередной инфошум.
Сергей Лебедев 2024-12-26 14:59:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Государственной думе России не обсуждали введение штрафов за использование VPN. Об этом «Звезде» заявил первый зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Очередной какой-то домысел, инсинуации, информационный шум, который был произведен с утра в СМИ, - это не более чем шум. Никаких разговоров на этот счет не было», - сказал депутат.

Ющенко отметил, что обычно его комитет собирает экспертное сообщество перед обсуждением каждой важной темы или проблемы. Сейчас этого не было и не предвидится.

Ранее некоторые юристы и IT-эксперты допустили введение штрафов за использование VPN и других сервисов обхода блокировок, а также мер по ограничению их использования.

В беседе со «Звездой» аналитик Эльдар Муртазин назвал маловероятными штрафы за использование VPN. Он отметил, что такие сервисы часто используют для работы.

#vpn #наш эксклюзив #сервисы #александр ющенко #обход блокировок
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