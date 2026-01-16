МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
HIMARS разлетелся на куски в Черниговской области после попадания «Герани»

Российские военнослужащие ликвидировали пусковую установку врага в районе населенного пункта Хлопяники.
16-01-2026 13:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS на территории Черниговской области. Уточняется, что это произошло в районе населенного пункта Хлопяники. 

Цель обнаружили расчеты разведывательных беспилотников Zala и «Орлан». Дроноводы увидели, как противник занял огневую позицию и произвел пуски реактивных снарядов - что сразу же исключало возможность того, что это окажется макет. 

Нанеся удар по гражданским объектам на территории России, расчет HIMARS тут же начал удирать. Но к нему уже летел ударный беспилотник «Герань». Его оператор успешно поразил движущуюся цель. Результат - вторичная детонация боекомплекта и возгорание пусковой установки. 

Вторым беспилотником «Герань» ударили по эвакуирующемуся расчету HIMARS. В итоге удалось ликвидировать не только пусковую установку, но и весь расчет.  

Ранее сообщалось, что российские «Герани» поразили место хранения и пункт управления украинскими беспилотниками в Сумской области. Это произошло в районе населенного пункта Мироновка, отметили в МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #HIMARS #уничтожение #Черниговская область #Хлопяники
