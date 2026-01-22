Патрушев: новые материалы и технологии - ключевой приоритет судостроения РФ

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев подчеркнул, что ключевым приоритетом развития судостроения в России являются новые материалы и технологии. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с заседания Морского совета.

«В связи с изменением геополитической ситуации судостроительная отрасль России столкнулась с целым рядом новых вызовов, в том числе с необходимостью наращивания собственных компетенций в развитии флота. Поэтому разработка и внедрение новых материалов и технологий является ключевым приоритетом развития судостроительной промышленности России», - подчеркнул Патрушев.

В качестве примера Николай Патрушев привел необходимость создавать условия для проведения испытаний новых материалов, узлов и компонентов в разнообразных климатических условиях. Он напомнил, что сегодня в России действуют несколько центров климатических испытаний - в том числе в Малом Утрише и Геленджике.

Патрушев отметил, что развитие этих центров должно быть направлено на создание современной инфраструктуры для проведения испытаний. Необходимо оснастить центры современным оборудованием и создать новые лаборатории для климатических, механических и электрических испытаний, особенно для судов ледового класса.