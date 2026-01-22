МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин принял в Кремле президента Палестины

Президент России подчеркнул, что нужно учесть нужды и пожелания палестинцев, в том числе по реконструкции сектора Газа.
Гоар Хачатурян 22-01-2026 13:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Палестины Махмуда Аббаса. На встрече глава государства объявил о том, что сегодня обсудит со спецпосланником американского коллеги Стивом Уиткоффом вопрос использования замороженных активов РФ в США.

В переговорах с российской стороны принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча проходит в Представительском кабинете Сенатского дворца.

«Большое спасибо, господин президент, за эту возможность, за то, что принимаете нас в Москве, мы как друзья России и российского народа - уже более 50 лет нас связывает крепкая дружба, которая развивается все эти годы и двигается по правильному пути», - сказал Аббас.

Он добавил, что Россия для Палестины - друг, на которого страна во многом опирается. В ходе двусторонней встречи Путин и Аббас обсудят отношения в экономической и культурной сферах. Кроме того, будет затронут вопрос о положении дел на Ближнем Востоке, в частности, в секторе Газа.

Напомним, что сегодня вечером в Москву прилетят Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По окончании переговоров ожидается брифинг помощника главы государства Юрия Ушакова.

